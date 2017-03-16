Под улицей Московской проложат новый коллектор

На перекрёстке улиц Московской и Карла Либкнехта в Калуге на днях начались работы по капитальному ремонту канализационного коллектора, который прорвало в феврале.

- Чтобы исключить подобные ситуации, принято решение о перекладке канализационной магистрали и отключении участка сети на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта, - рассказали в четверг, 16 марта, в «Калугаоблводоканале». - Перекресток действительно является сложным с точки зрения проложенных через него коммуникаций. Рядом с коллектором проходят две газовые трубы, электрические сети и водопровод. Также ситуация осложняется наличием в этом районе подземных вод.

13 марта специалисты водоканала приступили к строительству новой канализационной магистрали диаметром 400 мм и протяженностью более 60 метров. Трубопровод, проходящий по улице Московской, не доходя до перекрестка, протянется под дорогой и выйдет на зеленую зону улицы Карла Либкнехта.

- В ближайшее время планируется проложить 25 метров коллектора под дорогой, выполнив бурение в горизонтальном направлении, - отмечают в водоканале. - Мероприятия будут проведены закрытым способом, без вскрытия асфальтового покрытия и разрытия дороги. Далее, уже на зеленой зоне, работы продолжат открытым способом. На глубине 6 метров рабочие проложат еще около 40 метров коллектора и соединят его с существующей сетью. Старый участок трубопровода, проходящий по перекрестку улиц Московской и Карла Либкнехта, отключат, при этом стоки будут перенаправлены на новую линию. После ремонтных работ территорию благоустроят.