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Водоканал настаивает на строительстве станции очистки воды в Куровском

09.03.2017 09:45 1 423 Дмитрий Ивьев
Водоканал настаивает на строительстве станции очистки воды в Куровском

В посёлке Куровской на территории Калуги необходимо строительство станции очистки воды. С таким заявлением во вторник, 7 марта, выступил «Калугаоблводоканал».

- Источником водоснабжения Куровского являются артезианские скважины, вода которых не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства по содержанию в ней железа, что обусловлено природными факторами, - отмечают в водоканале. - Для доведения качества воды до действующих санитарных норм необходимо предусмотреть проектирование и строительство станции очистки воды.

Предприятие заявляет, что неоднократно направляло в городскую управу и Управление Роспотребнадзора по Калужской области информацию о ненадлежащем качестве питьевой воды, однако положительного результата получено не было.

- Мы являемся эксплуатирующей организацией, в бюджете которой не закладываются финансовые средства на строительство, - говорят в водоканале. - Мы принимаем на обслуживание уже построенные объекты.


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Тэги: жкх

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