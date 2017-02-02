Руслан САИДОВ: «У нас достаточно рычагов воздействия на управляющие компании»

Начальник Государственной жилищной инспекции области рассказал, какие изменения ждут калужан в сфере ЖКХ в этом году.

С 1 января 2017 года оплата общедомовых нужд (ОДН) перешла из категории коммунальных в категорию жилищных услуг. Количество управляющих компаний будет и дальше сокращаться, но многое зависит от активности собственников жилья. Об этом шла речь на пресс-конференции, которая состоялась во вторник, 24 января, в калужском Доме печати.

ОДН -​ только по нормативу

Как сделать, чтобы управляющие компании занялись наконец вопросами энергосбережения в домах, которые находятся у них на обслуживании? Похоже, правительство нашло такой метод. О нём на своей первой в этом году пресс-конференции рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Калужской области Руслан САИДОВ.

Оплата общедомовых услуг с 1 января входит в графу «Содержание дома», то есть ресурсы ОДН перешли в разряд жилищных услуг. Это касается только тех коммунальных ресурсов, которые нужны для обслуживания мест общего пользования, то есть в интересах всех жильцов: электроэнергия для освещения лестничных площадок, горячая и холодная вода для влажной уборки подъездов.

По этой статье удобно списывать и потери коммунальных ресурсов вследствие банальной бесхозяйственности: протекание в трубах водоснабжения, утечка электроэнергии в ветхой электропроводке, а подчас и обычное воровство электроэнергии отдельными сообразительными жильцами.

Вместе с тем собственники квартир должны платить за расход общих ресурсов только в рамках установленного норматива. Всё, что набегает свыше, - сфера ответственности управляющей компании. Она обязана оплачивать издержки из собственных средств.

Как пояснил Руслан Саидов, нововведение позволит мотивировать управляющие компании более ответственно относиться к исполнению ФЗ‑261 «Об энергосбережении».

Однако это касается только тех домов, с жильцами которых УК заключила договоры на управление, что сделано далеко не везде.

Во многих жилых домах способ управления не выбран или действует непосредственный способ управления, при котором ресурсоснабжающие компании заключили договоры напрямую с собственниками. В этом случае, естественно, ОДН остаётся в категории коммунальных услуг, а оплата сверхнормативного потребления ресурсов на общедомовые нужды, как и прежде, ложится на самих жильцов.

По словам Руслана Саидова, законодательство позволяет жильцам взять на себя оплату сверхнормативного потребления ресурсов ОДН и в том случае, если они заключили договор с управляющей компанией. Для этого достаточно решения простого большинства собственников дома в виде письменного протокола.

Сумма оплаты не изменится

Начальник ГЖИ области заверил, что непосредственно для самих жильцов сумма оплаты ОДН в настоящее время не изменится, а в некоторых случаях может даже снизиться.

- Нормативы, которые установлены субъектом Федерации ещё в 2012 году, остаются неизменными, - поясняет Руслан Саидов.

По его словам, стал другим лишь порядок взаиморасчётов: ресурсы ОДН перешли в жилищную услугу, то есть в графу «Содержание дома». Разумеется, исполнителем услуги остаётся управляющая компания, как это определено договором.

Механизм следующий. Ресурсоснабжающая компания выставляет счёт за потреблённые ресурсы ОДН управляющей компании. Та, в свою очередь, выписывает собственнику жилого помещения квитанцию на оплату в пределах действующего норматива, а сверхнормативный расход оплачивает сама по статье «Выпадающие доходы».

- Я могу успокоить наших граждан, что дополнительной материальной нагрузкой они обременены не будут, - заявил руководитель ГЖИ области.

Норматив с нового года не изменился и сохранится таким до июня 2017-го.

Из количества в качество

В прошлом году 20 управляющих компаний ушли с рынка, исключив свои дома из реестра лицензий. В настоящее время в Калужской области осталось 152 компании, которые стремятся работать качественно.

Что касается изменения порядка начисления оплаты ОДН, то, по словам руководителя ГЖИ, данное нововведение никак не повлияет на уровень рентабельности добросовестных управляющих компаний.

- Если в доме проведены работы по энергоэффективности, дом легко укладывается в нормативы и управляющей компании ничего доплачивать из своего кармана не придётся, - пояснил он.

Тем не менее не стоит забывать о том, что управляющие компании - это предприятия, и, как у любого другого предприятия, их цель - извлечение прибыли. В то же время только конкуренция на рынке услуг ЖКХ может стимулировать их повышать качество своей работы.

- Мы никогда не ссылаемся на несовершенство законодательства, - говорит начальник ГЖИ, - у нас достаточно рычагов воздействия на управляющие компании.

За прошлый год на управляющие компании области по искам надзорного органа наложены судебные штрафные санкции в суммее 33 миллионов рублей.

- Вместе с тем только активность жителей в конечном итоге приведёт к росту конкуренции между ними и, как следствие, - к повышению качества предоставляемых услуг, - убеждён Руслан Саидов.

Этот материал опубликован в свежем номере «Калужского перекрёстка», который вышел в среду, 1 февраля. Каждый вторник за символическую плату для просмотра и скачивания номера в формате PDF становится доступна электронная версия. Бесплатный просмотр статей последнего доступен с 18:00 каждой пятницы до 14:00 вторника.