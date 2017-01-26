Коммунальщикам пригрозили штрафами в 250 тысяч

Как мы уже рассказывали, власти Калуги недавно раскритиковали работу коммунальных служб. Жители города завалили чиновников жалобами на уборку дворов и улиц от снега.
Список из более 500 дворов, где управляющие компании неудовлетворительно производят уборку от снега, управление городского хозяйства Калуги отправило в адрес Госжилинспекции, которая контролирует работу управляющих компаний.
- Во вторник мы начали проверку этих адресов совместно с сотрудниками жилинспекции, - цитирует в четверг, 26 января, председателя комитета административного и технического контроля управления городского хозяйства города Калуги Александра БАРСУКОВА городская управа. - По восьми из них составлены протоколы о нарушениях, согласно которым управляющие компании за неисполнение своих обязанностей по уборке могут быть оштрафованы до 250 тысяч рублей. Такая работа в ближайшие дни будет продолжена, а к нерадивым управляющим компаниям приняты серьезные меры воздействия.
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