Мэр о коммунальщиках: «Издеваются в зимний период над муниципалитетом»

В понедельник, 23 января, во время еженедельной планёрки чиновники обсудили уборку города. Жалоб от калужан поступает много, однако ситуация никак не меняется.
Как рассказал заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Олег ЕРМАКОВ, за прошедшую неделю управляющим компаниям было выписано 65 предписаний.
- Давайте мы вам поможем, - предложил городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ. - Мы все адреса знаем! Там, где были жалобы, ничего не устранилось. Предписания ваши не исполняются, давайте, мы вам дадим с фотографиями материал, быстрее отъедем и вам докажем, что нигде никто ничего не делает. А вы в суд пойдёте. Потому что я не могу в суд, я уже из бюджета заплатил неустойку на юриста управляющих компаний. Не мои это полномочия выходить в суд, штрафовать управляющие компании.
- Мы работаем только по обращениям, либо только по информации, поступившей от органов местного самоуправления, - подчеркнул Ермаков.
- Моё обращение подходит? – поинтересовался Горобцов.
- Безусловно!
- Бросьте пока там отписываться и принимать население на несколько дней, - обратился градоначальник к представителям комитета административного и жилищного контроля. – Зима, снег - к вам не дойдешь всё равно. Поэтому, давайте всем миром навалились и в жилищную инспекцию прям с фотографиями, с адресами на фотографиях, где не убрано уже повторно по жалобам и по предписаниям жилинспекции.
По словам Горобцова из 3800 дворов в городе снег не чистят почти в 3000.
- Издевается управляющая компания в зимний период над муниципалитетом. Специально ничего не делает. И ещё ходит и объясняет: «Суд ни разу не показал, что я виноват». Потому что ни одного решения суда в пользу нас – органов власти – не было. И я удивляюсь, как это вообще могло произойти.
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