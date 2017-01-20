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Пожарные не смогли подъехать к горящему дому из-за нечищенной дороги

20.01.2017 13:52 15 Алёна Павлова
Пожарные не смогли подъехать к горящему дому из-за нечищенной дороги

Пожар на улице Подвойского, 31 вспыхнул в четверг, 19 января, поздно вечером в Калуге.  По данным пресс-службы МЧС из-за нечищеной крутой дороги пожарные не смогли подъехать к горящему зданию, в результате им пришлось протянуть магистральную линию из пожарных рукавов чтобы потушить горящую квартиру. 

Из огня были спасены два человека. Еще шестерых эвакуировали из горящего здания. В результате пожара никто не пострадал.

В квартире выгорела комната в которой начался пожар, закопчена вся остальная часть квартиры и лестничная клетка.

Пользователи соцсетей сообщают, что причиной пожара стала ёлка, но по данным МЧС огонь вспыхнул из-за короткого замыкания телевизора. 

Фото: Калуга-жесть


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Тэги: происшествие пожар

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