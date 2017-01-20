Пожарные не смогли подъехать к горящему дому из-за нечищенной дороги

Пожар на улице Подвойского, 31 вспыхнул в четверг, 19 января, поздно вечером в Калуге. По данным пресс-службы МЧС из-за нечищеной крутой дороги пожарные не смогли подъехать к горящему зданию, в результате им пришлось протянуть магистральную линию из пожарных рукавов чтобы потушить горящую квартиру.
Из огня были спасены два человека. Еще шестерых эвакуировали из горящего здания. В результате пожара никто не пострадал.
В квартире выгорела комната в которой начался пожар, закопчена вся остальная часть квартиры и лестничная клетка.
Пользователи соцсетей сообщают, что причиной пожара стала ёлка, но по данным МЧС огонь вспыхнул из-за короткого замыкания телевизора.
Фото: Калуга-жесть
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