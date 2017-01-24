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Воду на Правобережье подвозят по заявкам жителей

24.01.2017 11:13 6 Оксана КОЛОСОВА
Воду на Правобережье подвозят по заявкам жителей

Как мы уже рассказывали, жители Правого берега и окрестных деревень до 18:00 вторника, 24 января, остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе. Она произошла ещё в понедельник, 23 января. Причины ЧП на данный момент неизвестны. 

Между тем жители микрорайона недоумевают: почему «Водоканал» заранее не оповестил их о грядущем отключении воды? Люди узнали об этом только сегодня. Никаких предупреждающих объявлений не было. 

- Это произошло потому, что последствия аварии планировалось устранить либо без отключения воды, либо с отключением в небольших масштабах, - пояснили нам в пресс-службе «Водоканала». Однако серьёзность аварии оказалась несколько больше, чем предполагалось изначально.

Силами организации на Правобережье уже организован подвоз питьевой воды. Он осуществляется по заявительному принципу. Оставить заявку жители микрорайона могут по телефону: 211-112.

В данный момент машина с питьевой водой находится в посёлке Шопино. Там заявку на подвоз сделал детский сад. Вторая машина выехала по адресу: ул. Генерала Попова, 8. 


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Тэги: коммуналка прорыв авария

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