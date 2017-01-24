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Всё Правобережье осталось без воды, а дворы и дороги затопило

24.01.2017 09:45 32
Всё Правобережье осталось без воды, а дворы и дороги затопило

Во вторник утром, 24 января, всё Правобережье осталось без воды из-за аварии на магистральном водопроводе. Водоснабжение отключили на Правом берегу, деревнях Шопино, Чижовка, Желыбино, поселках Рождествено и Рождественские пруды.

По данным пресс-службы «Калугаоблводоканала», произошел прорыв на трубе диаметром 300 мм на улице 65 лет Победы. Аварию начали устранять. Водоснабжение планируют восстановить до 18:00. До этого в микрорайоны организуют подвоз питьевой воды. 

Стоит отметить, что дороги в районе прорыва затопило. В связи с тем, что в ближайшее время в Калугу придёт похолодание - температура воздуха начнёт снижаться уже сегодня - автолюбителям, паркующим свои машины на территориях улицы 65 лет Победы, рекомендуется отогнать их подальше. Иначе примёрзнут.

Вода в некоторых местах поднялась уже на пол колеса.

Фото: Калуга Жесть, forum.kaluga.ru


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