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На улицах Московской и Ленина отключат воду

22.12.2016 11:06 5 Дмитрий Ивьев
На улицах Московской и Ленина отключат воду

Вечером в четверг, 22 декабря, на улице Московской в районе дома №7 водоканал начнёт аварийно-ремонтные работы. Из-за этого не будет холодной воды в домах на Ленина и Московской.

Полный список опубликован городской управой:

  • ул. Московская 3, 4, 5, 6, 7, 8;
  • ул. Ленина, 92, 94, 95/2, 96, 97, 99.

Воды не будет с 22:00 22 декабря до 6:00 23 декабря.

Движение на улице Московской в эту ночь также будет перекрыто.


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Тэги: жкх
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