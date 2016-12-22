На улицах Московской и Ленина отключат воду

Вечером в четверг, 22 декабря, на улице Московской в районе дома №7 водоканал начнёт аварийно-ремонтные работы. Из-за этого не будет холодной воды в домах на Ленина и Московской.
Полный список опубликован городской управой:
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Воды не будет с 22:00 22 декабря до 6:00 23 декабря.
Движение на улице Московской в эту ночь также будет перекрыто.
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