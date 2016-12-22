Улицу Московскую перекроют на ночь

Как мы уже рассказывали, в ночь на пятницу, 23 декабря, водоканал проводит в Калуге ремонтные работы на улице Московской. Из-за этого не будет воды в домах на этой улице, а также на улице Ленина.

В «Калугаоблводоканале» нам также сообщили, что с 22:00 до 6:00 будет ограничено движение всех видов транспорта в районе дома №7. Не будут ходить троллейбусы №2.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.