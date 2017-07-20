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Для Калуги ищут кредитора, который одолжит ей 350 миллионов рублей

20.07.2017 15:36 10 1128 Оксана КОЛОСОВА
Для Калуги ищут кредитора, который одолжит ей 350 миллионов рублей

На сайте госзакупок размещена документация об электронном аукционе на право заключения контракта с организацией, которая предоставит МУП «Калугатеплосеть» кредит в размере 350 млн. рублей под 14,54% годовых.

Как мы рассказывали, эту сделку депутаты гордумы согласовали перед уходом на летние каникулы. Кредит планируется получить сроком на 5 лет под залог муниципальной недвижимости. В перечень имущества вошли 7 нежилых помещений на улице Складской, а также здание горуправы на Ленина, 93, в котором находятся несколько городских управлений (включая Управление финансов) и городская Дума. Стоимость здания оценена почти в 97 млн. 963 тыс. рублей.

Начальная цена контракта составляет 99 млн. 453 тыс. рублей – это плата за пользование 350 млн. рублей на период заимствования сроком 5 лет.

Напомним: кредит предназначен «Калугатеплосети» «для пополнения оборотных средств в целях недопущения остановки его деятельности как социально значимого муниципального объекта и обеспечения его устойчивой работы». Но, судя по недавнему выступлению на городской планёрке первого заместителя градоначальника Алексея ДМИТРИЕВА, денежные средства планируется потратить не только на поддержание устойчивой работы этой организации.

- В планах получение кредита – 350 миллионов, - сказал на совещании Дмитриев. – Мы очень сильно надеемся на это дело. И план второй – продажа электрических сетей. Других источников в муниципалитете у нас нет. В этой связи, пожалуйста, сегодня-завтра есть день, чтобы детально подготовиться по планируемым расходам до конца текущего года. Дело даже не в том, что мы это забираем и забываем. Получим кредит, продадим сети – это всё восполнится.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 7 августа. Состоятся торги 11-го числа.


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Тэги: экономика

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