Младенец погиб, упав с кровати

В среду, 12 сентября, в Калуге в одной из квартир умер четырёхмесячный мальчик.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 25-летний отец малыша подозревается в причинении смерти по неосторожности. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

- По версии следствия, в ночь на 12 сентября отец ребенка, проявив неосторожность, уложил мальчика рядом с собой на край кровати, вследствие чего ребенок упал на пол и ударился головой, - сообщает 14 сентября калужское региональное управление Следственного комитета. - В результате у младенца образовались опасные для жизни телесные повреждения в области головы, которые повлекли его смерть.

По имеющейся у следствия информации, мать ребёнка умерла вскоре после родов. При жизни, со слов супруга, она употребляла наркотики.

В настоящее время выясняются все обстоятельства жизни, воспитания и смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

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