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В Калуге двое младенцев отравились угарным газом

13.09.2018 09:09 0 2723 Елена Французова
В Калуге двое младенцев отравились угарным газом

Как мы уже писали, в среду, 12 сентября, в Калуге загорелась трёхкомнатная квартира в пятиэтажке на улице Максима Горького.     

Стали известны подробности случившегося. Сотрудники МЧС спасли четырёх человек, среди которых двое – дети.

- В спальне сгорел диван, обгорела отделка стен на площади в десять квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области. – Квартира полностью закопчена.

В результате пожара пострадали двое малышей, которым нет ещё и года. У мальчиков отравление угарным газом.

Причина пожара выясняется.

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Тэги: происшествие дети
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