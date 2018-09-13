В Калуге двое младенцев отравились угарным газом

Как мы уже писали, в среду, 12 сентября, в Калуге загорелась трёхкомнатная квартира в пятиэтажке на улице Максима Горького.
Стали известны подробности случившегося. Сотрудники МЧС спасли четырёх человек, среди которых двое – дети.
- В спальне сгорел диван, обгорела отделка стен на площади в десять квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области. – Квартира полностью закопчена.
В результате пожара пострадали двое малышей, которым нет ещё и года. У мальчиков отравление угарным газом.
Причина пожара выясняется.
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