В пожаре на улице Горького пострадали люди

12.09.2018 16:06 380

Сегодня, 12 августа, в центре Калуги произошел пожар. Загорелась квартира по улице Горького, в огне пострадали люди.

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