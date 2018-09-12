Невиноватые они: появилось видео аварии с участием машины ДПС

12.09.2018 08:46 3001

Как мы уже писали, утром вторника, 11 сентября, на перекрёстке улиц Телевизионная и Билибина столкнулись три автомобиля, в числе которых машина ДПС.

По данным ГИБДД, патруль ехал по рабочим делам со включёнными проблесковыми маячками, подавая спецсигнал, а один из легковых автомобилей не уступил ему дорогу, спровоцировав аварию.

Многие читатели нашего сайта и соцсетей усомнились в том, что сотрудники ДПС ехали с сиреной и мигалкой. Однако запись видеорегистратора, которую выложил в «Вконтакте» калужанин Алексей Шишонков, полностью оправдывает сотрудников ГИБДД.

На ней видно, что машина двигается со включенной мигалкой, а сквозь музыку в салоне снаружи пробивается характерный звук спецсигнала.

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