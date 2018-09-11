Машина ГИБДД спешила по неотложным делам, а её не пропустили

Опубликована предварительная официаьная версия причин сегодняшнего столкновения трех транспортных средств, одним из которых оказался патрульный автомобиль ГИБДД.

Пресс служба регионального УМВД сообщает, что в момент аварии сотрудники полиции выполняли неотложное служебное задание на патрульном автомобиле, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы.

Проверкой установлено, что водитель автомашины «Саманд» не уступил дорогу служебному транспорту, нарушив этим Правила дорожного движения. Поначалу говорилось о возбуждении уголовного дела, однако полиция сообщила, что это сообщение было дано по ошибке. Проводится проверка.