Две иномарки столкнулись с автомобилем ГИБДД

Во вторник, 11 сентября, на перекрестке улиц Телевизионная и Билибина произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из которых – патруль ДПС.

Пока нет даже предварительных официальных версий, слишком мало времени прошло, авария произошла около восьми часов утра. Но судя по фото, опубликованных в группе «Калуга жесть», автомобиль ДПС проезжал перекрёсток на красный сигнал светофора, красные автомобили двигались в противоположных направлениях, и все они встретились на перекрёстке.

Так было или иначе покажет расследование. Пока же движение на перекрестке затруднено.

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