Мужчина погиб из-за документов

Как мы уже писали, 9 сентября в Медыни в частном доме произошел пожар, в котором погиб человек. Проверкой этого ЧП занялся следственный комитет.

Как сообщает пресс-служба ведомства, пожар начался в сарае, с которого пламя перекинулось на дом. Мужчина со своей женой и 94-летней тёщей выбрались из жилища, но потом мужчина решил вернуться за документами и уже не вышел.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении Следственного комитета. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как нам стало известно из неофициальных источников, одна из версий причин пожара – поджог.