Деревенский дом сгорел дотла

10.09.2018 08:51 487

Жилой дом в деревне Кромлино Бабынинского района загорелся в воскресенье в 17:40.

Семеро пожарных на двух спецмашинах потушили возгорание, но, судя по фото с места ЧП, деревянное строение сгорело полностью.

В результате пожара никто не пострадал. Причины устанавливает инспектор госпожнадзора.



