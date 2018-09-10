Калужанка погибла в аварии под Воронежем

В субботу, 8 сентября, в аварии на трассе М-4 «Дон» погибла 64-летняя жительница Калуги. Женщина ехала пассажиром в автомобиле «Киа Сорренто», когда сзади в нее врезался «Форд Рейнджер».
По предварительным данным воронежского ГИБДД причина аварии – несоблюдение дистанции водителем «Форда», жительницей Московской области. Калужанка скончалась на месте ДТП до приезда «Скорой помощи», а 17-летняя пассажирка попала в больницу. Также туда доставили 54-летнего пассажира и 50-летнюю водителя «Форда».
Фото ГУ МЧС по Воронежской области.
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