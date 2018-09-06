Водитель «Лексуса» перевернулся и погиб

46-летний водитель «Лексуса» вылетел с дороги на трассе «Калуга-Ферзиково-Серпухов» в деревне Ильинское в 5:15 утра в четверг, 6 сентября, сообщили нам в отделе пропаганды областного УГИБДД.

По предварительным данным автомобилист не справился с управлением. Иномарка вылетела в кювет, перевернулась и врезалась в забор.

Водитель погиб. Пассажиров в машине не было.