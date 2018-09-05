Калуге добавили более двух миллиардов на Южный обход

В субботу, 1 сентября, Правительство РФ приняло распоряжение о предоставлении шести регионам дополнительных средств на развитие автомобильных дорог. Общая сумма помощи - 2 млрд.971 млн. рублей. Их выделят в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».
Среди получателей трансфертов есть и Калужская область. Наш регион получит львиную часть этих денег - 2 млрд. 271 млн. рублей. Они пойдут на завершение строительства Южного обхода. Документ был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства РФ 30 августа.
- Почти 3 млрд. рублей пойдут шести регионам на развитие и восстановление транспортной инфраструктуры, - сказал по этому поводу премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ. – Это Республика Алтай, Республика Якутия, Алтайский край, Хабаровский край, Калужская область и Новгородская область. Там в ряде случаев были чрезвычайные ситуации, в ряде случаев просто нужно помочь восстановить нарушенное сообщение.
Как мы рассказывали, по состоянию на 3 сентября из 21 километра Южного обхода Калуги уложен асфальт на 17 км. Дорожное покрытие осталось сделать примерно на 4 км трассы. Правительство Калужской области уже начало формировать рабочую комиссию по приёмке новой дороги.
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