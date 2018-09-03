На Южном обходе осталось положить 4 км асфальта

03.09.2018 10:19 2878 Алёна Павлова

Из 21 километра южного обхода Калуги на сегодняшний день, 3 сентября, уложен асфальт на 17 км. Дорожное покрытие осталось сделать примерно на 4 км трассы. - Параллельно ведутся работы по обустройству и благоустройству объекта, - отметила министр дорожного хозяйства области Ольга Иванова на заседании в областной администрации. Усиленные работы ведутся в районе деревни Желыбино. Полностью готовы часть дороги от Пучкова до Колюпанова и анненская трасса. Правительство Калужской области уже начало формировать рабочую комиссию, которая примет новую дорогу.





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