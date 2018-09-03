Жильцы общежития, в котором рухнул балкон с людьми, отказались от управляющей компании

Несколько лет назад жильцы обнинского общежития, в котором 1 сентября при обрушении ограды балкона погибли люди, отказались от услуг управляющей компании. В доме перешли на самостоятельное управление, сообщил в понедельник, 3 сентября, обнинский градоначальник Владислав Шапша.
- Мы пытались подавать в суд, но он признал правоту жителей, - отметил градоначальник.
На балкон, ограждение которого обрушилось, жильцы общежития вышли с общей кухни. Градоначальник также подчеркнул, что обвалились именно перила, на которые оперлись люди. Балконная плита устояла.
Как мы уже писали, мужчина погиб на месте, одна из женщин скончалась в больнице, вторая -беременная - госпитализирована.
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