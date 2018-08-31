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Мутная история: заявления о пытках подростков проходят на фоне отсутсвия запытанных подростков

31.08.2018 16:20 1 632
Мутная история: заявления о пытках подростков проходят на фоне отсутсвия запытанных подростков

Как мы уже писали, вечером четверга, 30 августа, Сеть взорвала новость о пытках, которые руководители фирмы Обнинска применяли к работникам-подросткам

Молодые люди работали в прокате гироскутеров рядом с ТРЦ «Плаза». По словам ребят, обратившихся в редакцию новостного портала Obninsk.name, хозяева бизнеса заподозрили их в краже выручки.

Двое взрослых мужчин по одному вызывали подростков в железный ангар, где хранились гироскутеры, и пытками добивались признаний. Парней били по лицу и телу, пинали ногами, а девчонок пообещали закопать заживо, пишет издание.

Одного из работников руководствоякобы отозвало из отгула следующим утром. К тому моменту парень был предупрежден, поэтому взял с собой родителей, которые под видом клиентов сели за столик в семейном кафе. Когда подростка вызвали в ангар, родители, услышав его крики, отбили его у мучителей и вызвали полицию.

В пресс-службе УМВД России по Калужской области, призвали осторожно относиться к этим рассказам. 

Нам сообщили, что правоохранительные органы разбираются в ситуации, а в дежурную часть обратились обе стороны конфликта, каждая из которых утверждают, что их избили. 

При этом несовершеннолетних среди обратившихся нет, заявлений об избиении подростков в органы не поступало.
 
- Назначено проведение полицейской проверки. Мы устанавливаем, каким образом были оформлены и были ли вообще оформлены трудовые отношения. Использовался ли труд несовершеннолетних, - прокомментировали ситуацию в УМВД России по Калужской области. 

Как сообщает портал Obninsk.name, подозреваемые в избиении детей, которых, напомним, пока в официальных данных не значатся, отрицают свою вину. Кроме того, они срочно покидают страну. 

Будем надеяться полиция разберется с вопросом а был ли мальчик или мальчики?


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Тэги: происшествие
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