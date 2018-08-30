В Обнинске хозяева фирмы пытали подростков

30.08.2018 19:08 917

Страшная история произошла в Обнинске: руководители фирмы пытали работников-подростков.

Молодые люди работали в прокате гироскутеров рядом с ТРЦ «Плаза».

По словам ребят, обратившихся в редакцию новостного портала Obninsk.name, хозяева бизнеса заподозрили их в краже выручки.

Двое взрослых мужчин по одному вызывали подростков в железный ангар, где хранились гироскутеры, и пытками добивались признаний. Парней били по лицу и телу, пинали ногами, а девчонок вообще пообещали закопать заживо.



Одного из работников руководство отозвало из отгула следующим утром. К тому моменту парень был предупрежден, поэтому взял с собой родителей, которые под видом клиентов сели за столик в семейном кафе. Когда подростка вызвали в ангар, родители, услышав его крики, отбили его у мучителей и вызвали полицию.

Обвиняемые в истязательствах детей все отрицают, ведется следствие.