Потеряшка нашлась, помылась и пропала снова

Как мы рассказывали, почти две недели назад в Калуге пропала 33-летняя калужанка.
В пятницу, 31 августа, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что женщина нашлась целой и невредимой.
В пресс-службе УМВД России по Калужской области, нам рассказали, что женщинасама вернулась домой, помылась и снова ушла в неизвестном направлении.
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