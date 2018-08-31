Потеряшка нашлась, помылась и пропала снова

Как мы рассказывали, почти две недели назад в Калуге пропала 33-летняя калужанка.

В пятницу, 31 августа, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что женщина нашлась целой и невредимой.

В пресс-службе УМВД России по Калужской области, нам рассказали, что женщинасама вернулась домой, помылась и снова ушла в неизвестном направлении.

