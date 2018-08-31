Автоледи на «Рено» протаранила «Оку», и её водитель погиб

Как мы уже писали, в четверг, 30 августа, «Рено» столкнулся с СЕАЗ («Ока») под Тарусой на 56-м километре трассы «Калуга-Таруса». В пятницу, 31 августа, отдел пропаганды областного УГИБДД сообщил подробности ДТП.
По предварительным данным инспекторов, женщина-водитель на «Рено» не справилась с управлением автомобилем и выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась с «Окой».
Водитель малолитражки скончался. Автоледи попала в больницу с переломами.
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