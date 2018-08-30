Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 30 августа
$ 67.39 0.01
78.76 0.53
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

«Рено» и «Ока» столкнулись под Тарусой

30.08.2018 11:11 0 565
«Рено» и «Ока» столкнулись под Тарусой

Сегодня, 30 августа произошло дорожно-транспортное происшествие в Тарусском районе.

На 56-м километре трассы «Калуга-Таруса» на полном ходу столкнулись два автомобиля: «Рено» и «Ока».

В результате аварии пострадали люди.

Для ликвидации последствий аварии потребовалась помощь спасателей, патруля ГИБДД и медиков Обстоятельства ДТП уточняются, сообщает пресс-служба МЧС России по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Ещё строки

Яндекс Лицей набирает учеников в Калужской области 30.08.2018 13:40

Фестиваль,посвященный Льву Толстому, пройдет в Калуге 30.08.2018 12:53

За прошедшие сутки на дорогах области никто не погиб 30.08.2018 11:55

Калугу накроет непогода 30.08.2018 11:46

Авария на Кирова: тройной удар в центре Калуги 30.08.2018 11:29

Владелец малоярославецких теплиц заплатит по 800 тысяч рублей за каждого нелегала 30.08.2018 10:41

Стакан воды обошелся калужанке в 195 000 рублей 30.08.2018 10:32

Лжеподруга выманила у калужанки 6000 рублей 30.08.2018 10:22

М-3 "Украина" дождется реконструкции в будущем году 30.08.2018 09:40

Водитель «восьмерки» пострадал в столкновении с деревом 30.08.2018 08:30


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

В Калужской области растет мужской фактор бесплодия

«Ростелеком» организовал трансляцию киберспортивного чемпионата в Калуге

Филиал «Калугаэнерго» поддерживает мероприятия фестиваля #ВместеЯрче

«Ростелеком» продемонстрировал возможности на форуме «Цифровая эволюция 2018» в Калуге

Опросы
Краеведы вновь попросили вернуть Калуге Московские ворота. Уважаемые читатели, а вы за или против восстановления Московских ворот? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Электропростыни и электроодеяла в интернет-магазине «Мед-Сердце»

Как свить родовое гнездо по технологиям XXI века

Отзывы и актуальный рейтинг форекс-брокеров

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.