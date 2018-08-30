«Рено» и «Ока» столкнулись под Тарусой

30.08.2018 11:11 565

Для ликвидации последствий аварии потребовалась помощь спасателей, патруля ГИБДД и медиков Обстоятельства ДТП уточняются, сообщает пресс-служба МЧС России по Калужской области.

На 56-м километре трассы «Калуга-Таруса» на полном ходу столкнулись два автомобиля: «Рено» и «Ока».

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