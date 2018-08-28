Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 28 августа
$ 67.40 0.39
78.23 0.18
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Дерутся все: дамы оттаскали друг друга за волосы, а мужики помахали ногами

28.08.2018 17:07 3 2630 Елена Французова

Видеозаписи сразу двух разборок в центре Калуги попали в сеть во вторник, 28 августа.

У памятника 600-летию Калуги женщина оттаскала за волосы подростка. Очевидцы происшествия сообщают, что школьница слушала музыку с нецензурными словами. Это якобы и вывело из себя женщину, отдыхавшую на соседней лавочке. Друзья подростка никак не мешали расправе. Вместо того, чтобы заступиться за подругу, они сняли происшествие на камеру и выложили в группу Калуга жесть.

Это видео заинтересовало полицию. По данному факту проводится проверка. Устанавливается личность ребёнка. 

А в субботу, 25 августа, в районе Кирова, 22, молодые ребята накинулись на подвыпивших мужчин. Они били их ногами, валили на землю и снимали эти «подвиги» на камеру. 

- Настало время рассказать причину конфликта, - написал в комментариях к видео в группе Калуга жесть участник драки 20-летний Влад Локтионов. – В День города мы гуляли с ребятами по городу, к нам подошли 2 мутных зека и попросили сигарету, мы им отказали, после чего они начали нас оскорблять. Первый удар нанесли они, в начале видео видно, как парень стал отбегать после удара. 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие драка
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Юная калужанка уехала в Москву и пропала 28.08.2018 13:06

Дети за отца отвечают: двое малышей пострадали в аварии из-за беспечного водителя 28.08.2018 10:24

Рейсовый ПАЗ насмерть сбил пенсионерку в День города 27.08.2018 11:15

Двойной «паровозик» устроили машины в Малоярославце 27.08.2018 08:49

Пинг-понг на трассе: «Газель» перевернулась под Калугой 23.08.2018 12:29

Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 29 августа, 11:00
«Дары садов и огородов Калуги»
Городской Досуговый центр
вс 02 сентября, 11:00
«ЭкоДивоФест»
Обнинск
сб 08 сентября, 10:30
«Натальин день»
п. Полотняный Завод, музей
пт 21 сентября, 11:00
Фестиваль «Открываем книгу – Открываем мир»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Для детей

сб 01 сентября, 12:00
Благотворительные мастер-классы 1 сентября
Дом мастеров
сб 01 сентября, 14:00
Открытие выставки «Мир глазами детей»
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 15 сентября, 11:00
День открытых дверей в центре "Достояние"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 29 сентября, 12:00
Музыкальный театр «Лунтик и его друзья»
Филармония

Концерты

чт 30 августа, 19:00
Концерт «Весёлая компания»
Гостиные ряды
сб 01 сентября, 17:00
«На волнах лета»
Гостиные ряды
вс 02 сентября, 19:00
Pink Floyd Tribute
Мажор, бар
вс 02 сентября, 19:00
Cаша Растич (7 Раса )
Мажор, бар

Кино

Альфа
Mamma Mia! 2
Принцесса и дракон
Кристофер Робин
Новости компаний

Филиал «Калугаэнерго» поддерживает мероприятия фестиваля #ВместеЯрче

«Ростелеком» продемонстрировал возможности на форуме «Цифровая эволюция 2018» в Калуге

«Ростелеком» и городские власти решили сделать Калугу «Умным городом»

«Калугаэнерго» напоминает: проведение работ с применением кранов и большегрузной техники под ЛЭП смертельно опасно!

Опросы
А вы как отметите День города? 
 
Схожу на праздничные мероприятия, салют посмотрю, карнавал
 149
Дома буду сидеть
 73
Уеду из города
 178
Ударным трудом
 68
Никак
 175
Всего проголосовало: 643
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Электропростыни и электроодеяла в интернет-магазине «Мед-Сердце»

Как свить родовое гнездо по технологиям XXI века

Отзывы и актуальный рейтинг форекс-брокеров

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.