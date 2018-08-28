Дерутся все: дамы оттаскали друг друга за волосы, а мужики помахали ногами

Видеозаписи сразу двух разборок в центре Калуги попали в сеть во вторник, 28 августа.
У памятника 600-летию Калуги женщина оттаскала за волосы подростка. Очевидцы происшествия сообщают, что школьница слушала музыку с нецензурными словами. Это якобы и вывело из себя женщину, отдыхавшую на соседней лавочке. Друзья подростка никак не мешали расправе. Вместо того, чтобы заступиться за подругу, они сняли происшествие на камеру и выложили в группу Калуга жесть.
Это видео заинтересовало полицию. По данному факту проводится проверка. Устанавливается личность ребёнка.
А в субботу, 25 августа, в районе Кирова, 22, молодые ребята накинулись на подвыпивших мужчин. Они били их ногами, валили на землю и снимали эти «подвиги» на камеру.
- Настало время рассказать причину конфликта, - написал в комментариях к видео в группе Калуга жесть участник драки 20-летний Влад Локтионов. – В День города мы гуляли с ребятами по городу, к нам подошли 2 мутных зека и попросили сигарету, мы им отказали, после чего они начали нас оскорблять. Первый удар нанесли они, в начале видео видно, как парень стал отбегать после удара.
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