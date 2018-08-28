Юная калужанка уехала в Москву и пропала

15-летнюю девочку разыскивают в Калуге и в Москве. Она уехала из областного центра 24 августа в столицу и больше на связь не выходила, сообщает во вторник, 28 августа, поисковый отряд «Лиза-Алерт Калуга».
Девочка ростом полтора метра, среднего телосложения, с длинными русыми прямыми волосами и карими глазами.
Она была одета в оранжевую толстовку, темно-синие трикотажные брюки, серо-синие кеды. С собой у ребенка был бордовый рюкзак.
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