Юная калужанка уехала в Москву и пропала

15-летнюю девочку разыскивают в Калуге и в Москве. Она уехала из областного центра 24 августа в столицу и больше на связь не выходила, сообщает во вторник, 28 августа, поисковый отряд «Лиза-Алерт Калуга».

Девочка ростом полтора метра, среднего телосложения, с длинными русыми прямыми волосами и карими глазами.

Она была одета в оранжевую толстовку, темно-синие трикотажные брюки, серо-синие кеды. С собой у ребенка был бордовый рюкзак.