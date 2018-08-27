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Рейсовый ПАЗ насмерть сбил пенсионерку в День города

27.08.2018 11:15 4 1860 Алёна Павлова

65-летняя женщина погибла под колесами автобуса в День города Калуги на улице Ленина, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Фото происшествия опубликовано в группе Калуга жесть.

Пенсионерка в 20:23 переходила дорогу по «зебре» в районе дома №30. Водитель рейсового автобуса «Калуга-Перемышль» не успел затормозить и сбил женщину. Пешеход скончалась. 

Второе ДТП произошло вечером пятницы, 24 августа, на трассе А-108. Авария случилась на 13 км этой автодороги в Боровском районе.

- По предварительным данным, водитель, мужчина 1963 года рождения, управляя автомашиной Рено, двигаясь со стороны Балабаново в сторону Боровска, допустил столкновение с попутно двигающимся транспортным средством, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Калужской области.

Судя по всему, причиной аварии стало несоблюдение дистанции, но это еще предстоит определить госавтоинспекторам.

В результате аварии водитель «Рено» получил травму. У него диагностирована резано-рваная рана кисти правой руки.

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Тэги: происшествие авария жкх
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