Пинг-понг на трассе: «Газель» перевернулась под Калугой

Вчера, 22 августа 2018 года на 133-м километре трассы М-3 «Украина» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель «Газели», ехавшей со стороны Москвы в правой полосе движения, превысил скорость и потерял управление. Грузовик влетел в правое дорожное ограждение, затем отлетел к центральному и перевернулся.

В результате аварии пострадал водитель авто, он госпитализирован с переломом ключицы, сообщил ОМВД России по Малоярославецкому району.

Фото УГИБДД по Калужской области