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Пинг-понг на трассе: «Газель» перевернулась под Калугой

23.08.2018 12:29 4 617 Сергей ПЕТРОВ
Пинг-понг на трассе: «Газель» перевернулась под Калугой

Вчера, 22 августа 2018 года на 133-м километре трассы М-3 «Украина» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель «Газели», ехавшей со стороны Москвы в правой полосе движения, превысил скорость и потерял управление. Грузовик влетел в правое дорожное ограждение, затем отлетел к центральному и перевернулся.

В результате аварии пострадал водитель авто, он госпитализирован с переломом ключицы, сообщил ОМВД России по Малоярославецкому району.

Фото УГИБДД по Калужской области


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Тэги: происшествие дтп авария
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