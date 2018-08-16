Троллейбусные провода повредили машину калужанина

Ущерб, нанесенный стихией, обрушившейся на Калугу в среду, 15 августа, подсчитывают не только различные городские службы, но и простые калужане.

Один из них прислал нам письмо, в котором рассказал о том, как пострадало его авто.

- На Карла-Либкнехта ехал по дороге, - пишет калужанин. - Проехал дом 26/6 и начало падать дерево. Когда я проехал его, начали падать провода, сверкали и царапали машину. Ещё проехал 50 метров и остановился, вызвал инспекторов и оформил всё официально. Есть свидетель, ГАИ его опросило. Дождался начальника троллейбусной сети, с его слов он сказал: «Все бесполезно, у тебя нет никаких доказательств, нет видеорегистратора».

Юристы, к которым мы обратились за комментариями, говорят, что, шансы отстоять свое и взыскать нанесенный ущерб у автолюбителя всё же есть, и посоветовали обратиться за помощью к специалистам.

Но если в этом случае об успехе или неудаче калужанина в деле взыскания компенсации урона, на данный момент можно только гадать, то другой калужский автолюбитель – Антон Власюк - уже сумел отсудить 300 000 рублей на восстановление своей машины. Он повредил автомобиль, попав в яму на Грабцевском шоссе.

Как Антону это удалось, читайте в следующем номере «Калужского перекрёстка», который выйдет в среду, 22 августа, и на нашем сайте.

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