Троллейбусные провода повредили машину калужанина

Ущерб, нанесенный стихией, обрушившейся на Калугу в среду, 15 августа, подсчитывают не только различные городские службы, но и простые калужане.
Один из них прислал нам письмо, в котором рассказал о том, как пострадало его авто.
- На Карла-Либкнехта ехал по дороге, - пишет калужанин. - Проехал дом 26/6 и начало падать дерево. Когда я проехал его, начали падать провода, сверкали и царапали машину. Ещё проехал 50 метров и остановился, вызвал инспекторов и оформил всё официально. Есть свидетель, ГАИ его опросило. Дождался начальника троллейбусной сети, с его слов он сказал: «Все бесполезно, у тебя нет никаких доказательств, нет видеорегистратора».
Юристы, к которым мы обратились за комментариями, говорят, что, шансы отстоять свое и взыскать нанесенный ущерб у автолюбителя всё же есть, и посоветовали обратиться за помощью к специалистам.
Но если в этом случае об успехе или неудаче калужанина в деле взыскания компенсации урона, на данный момент можно только гадать, то другой калужский автолюбитель – Антон Власюк - уже сумел отсудить 300 000 рублей на восстановление своей машины. Он повредил автомобиль, попав в яму на Грабцевском шоссе.
Как Антону это удалось, читайте в следующем номере «Калужского перекрёстка», который выйдет в среду, 22 августа, и на нашем сайте.
В объектив вашей камеры или видеорегистратора попала авария, пробка, нарушение, интересное дорожное событие? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.
|
«Шкода» рассыпалась, столкнувшись со столбом и «Киа» 16.08.2018 09:44
Авария попала на видео: КамАЗ переехал девочку на Московской 15.08.2018 16:00
Центр Калуги затопило после дождя 15.08.2018 14:55
В центре Калуги сгорела «Волга» 15.08.2018 13:02
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: