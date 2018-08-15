Авария попала на видео: КамАЗ переехал девочку на Московской

Как мы уже рассказывали, во вторник, 14 августа, на улице Московской в Калуге в аварии погибла 12-летняя девочка.

По данным полиции, 27-летний водитель КамАЗа поворачивал с Малоярославецкой на Московскую и сбил школьницу, которая переходила дорогу на зелёный сигнал светофора.

Пострадавшая скончалась на месте. По данному факту ведется полицейская проверка.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Калуга жесть» опубликовали видео с регистратора. На нём запечатлен момент ДТП.

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