Самосвал насмерть сбил девочку на Московской

Около 16 часов во вторник, 14 августа, на улице Московской в Калуге в районе Кубяка самосвал насмерть сбил пешехода. По предварительным данным, под колёса большегруза попала 12-летняя девочка.

По сообщениям очевидцев, погибшая пересекала проезжую часть на светофоре по переходу.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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