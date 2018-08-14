В Калуге волонтёры нашли пропавшую бабушку по приметному пиджаку

Как мы рассказывали, в понедельник, 13 августа, в Калуге пропала 78-летняя женщина. Пенсионерка страдает потерей памяти.

В тот же день на её поиски отправились волонтёры «Лиза Алерт». Вечером 4 группы обошли центр города, изучили записи с видеокамер.

- По камерам отчётливо было видно, как бабушка двигается по улице Ленина в направлении центра, - сообщают члены поисково-спасательного отряда.

Волонтёры рассказали, что помог в поисках бабушки приметный белый пиджак.

Обнаружить женщину удалось на улице Хрустальной ближе к 8 вечера. Счастливую, но уставшую бабушку передали родственникам.

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