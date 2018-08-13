Бабушку разыскивают в Калуге

78-летняя бабушка ушла из дома и не вернулась утром в понедельник, 13 августа, сообщается в официальной группе «Лиза-Алерт Калуга».
Волонтеры опасаются, что у пенсионерки потеря памяти и ей может потребоваться медицинская помощь.
Бабушка ростом 165 см, нормального телосложения, седые волосы заплетает в косу. Одета была в светло-коричневые брюки, белый пиджак, белые мокасины и сиреневую или красную блузку.
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