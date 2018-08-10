У скандального «Градуса» пропало несколько камер

Как мы рассказывали, для предотвращения дебошей у скандальной пивнушки «Градус» в Калуге повесили камеры видеонаблюдения. Правда, работали они недолго. Как нам рассказали местные жители, в ночь с 8 на 9 августа неизвестные их повредили.
- Они обрезали провода на камерах, сбили их палками и утащили, - рассказала местная жительница Марина СЫЧЕЛОВА.
Ситуацию нам прокомментировал депутат Яков КАЗАЦКИЙ, который занимается проектом «Безопасный город»:
- Количество камер безопасного города вокруг кафе Градус будет увеличено. Эта мера станет ответом на действия вандалов, которые ночью 9 августа перерезали коммуникации и уничтожили часть камер. Двое молодых людей крепкого телосложения проникли в подъезд и повредили часть системы, однако попали на другие камеры, установленные в данном районе. Их поиски уже ведутся. Так как установка камер дала положительный эффект, по словам жителей последнюю неделю в их дворе было тихо и даже можно было спасть с открытыми окнами, эксперимент будет продолжен, несмотря на активное противодействие. В планах разработчиков системы установка камер на подъездных путях и расширение сотрудничества с ГИБДД по линии выявления нетрезвых водителей из числа посетителей «Градуса».
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