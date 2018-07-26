Градус накала: у скандальной пивнушки повесят камеру и поставят полицейских

В среду, 25 июля, на личной приём к городскому голове пришла инициативная группа граждан, проживающих в районе Николо-Козинской, 22. Они пожаловались Дмитрию Разумовскому на беспорядки у кафе «Градус».

Как мы рассказывали, по словам жильцов, в кафе в открытую торгуют алкоголем на вынос после 22:00. Посетили шумят и слушают музыку под окнами многоэтажек ночью, оставляют после себя груды мусора.

Калужане сообщили городскому голове, что подобный случай был в столице, но там местные власти добились того, чтобы кафе закрыли.

- Дмитрий Разумовский дал своей юридической службе две недели на то, чтобы изучить этот прецедент, - рассказала нашему изданию 26 июля представить инициативной группы Марина СЫЧЕЛОВА. – Мы понимаем, что кафе нам вряд ли удастся закрыть. Но не теряем надежду добиться того, чтобы оно работало до 22:00, а не до 4 утра.

Как сообщает пресс-служба городской управы, в результате встречи будет направлено обращение в УМВД России по городу Калуге с просьбой выставить мобильный пост у кафе «Градус», а также проконтролировать процесс установки видеокамер наружного наблюдения, монтаж которых подрядная организация обещает осуществить к 1 августа, интегрировав их в систему «Безопасный город».

- Он [Дмитрий Разумовский] предложил на основе данного прецедента обратиться к депутатам городской думы и подготовить законодательную инициативу, которая могла бы позволить органам местного самоуправления осуществлять выдачу разрешительных документов на открытие объектов общепита с правом отзыва таковых на основании коллективных жалоб местных жителей. Причем было бы неплохо, если бы каждый из объектов предварительно прошел процедуру общественных слушаний на местах, - добавляют в горуправе.

Напомним, что подобных заведений в городе много. Калужане устали жаловаться на беспорядки в полицию и обращаться в городскую управу. Ведь в результате ничего не меняется.

Уважаемые читатели! А как, на ваш взгляд, властям нужно поступать с подобными заведениями? И нужно ли вообще их трогать? Пишите в комментариях!