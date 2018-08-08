Нетрезвый мужчина утонул в реке

В среду, 8 августа, калужское управление МЧС на своём сайте сообщило, что 47-летний мужчина утонул в реке Серёне Мещовского района.
Как нам рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета, трагедия произошла ещё 1 августа, тело мужчины подняли из воды 2 августа.
Выяснилось, что он зашёл в воду в пьяном виде, пояснили следователи.
Как мы уже рассказывали, за 4 августа в калужских водоёмах утонули сразу три человека.
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