Трое мужчин утонули за один день

Три человека утонули в субботу, 4 августа, в водоемах Калужской области, сообщили нашему изданию в пресс-службе калужского регионального управления Следственного комитета.
В Боровском районе в реке Протва утонул 54-летний мужчина.
В Ферзиковском районе у деревни Бронцы погиб 25-летний мужчина. Он утонул в Оке.
В Дзержинском районе у села Новоскаковское в водоеме утонул 19-летний парень. По свидетельствам очевидцев в соцсетях, тело молодого человека нашли только на следующий день, так как оно оказалось под пирсом.
По предварительным данным следователей, все погибшие купались в нетрезвом виде. Сейчас СК проводит проверки.
Следователи напоминают, что во время купания тонут в основном из-за нарушений правил безопасности на воде, купания в нетрезвом виде, неумения плавать и купания детей без присмотра. Нужно всегда помнить, что купаться безопасно только на благоустроенных пляжах. Если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное место для купания с твёрдым песчаным, не засоренным дном, постепенным уклоном. Купайтесь утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов. Лучше купаться несколько раз по 15-20 минут. Не следует выходить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце. Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
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