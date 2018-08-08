Юный велосипедист попал под колёса «Опеля»

Около 21:00 во вторник, 7 августа, в Малоярославце на улице 2-й Лесной под колёса «Опеля Астра» попал 16-летний подросток, ехавший на велосипеде. Об этом сообщает калужское региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным дорожной полиции, школьник ехал по левой обочине, а водитель легковушки поворачивал налево.

С места аварии подростка отвезли в больницу. Информация о его состоянии уточняется.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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