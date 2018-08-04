Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Воскресенье, 05 августа
$ 63.45 0.32
73.47 0.05
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Появилось видео аварии, в которой погибли восемь человек

04.08.2018 22:50 0 1248 Дмитрий Ивьев
Появилось видео аварии, в которой погибли восемь человек

Как мы уже рассказывали, утром в субботу, 4 августа, на трассе М3 «Украина»  Мещовском районе произошла массовая авария, в которой погибли восемь человек. Ещё столько же пострадавших попало в больницы.

На Youtube Роман Нешков опубликовал запись с видеорегистратора. На ней видно, как автомобиль «Форд Фокус» задел «Фольксваген Поло», вылетел на встречку и врезался в микроавтобус «Мерседес». После этого в «Мерседес» влетел попутный грузовик «Фотон».

В микроавтобусе, который направлялся из Москвы в Молдову, погибли шесть граждан этой страны. Ещё восемь иностранцев попали в больницу.

В «Форде» погибли двое.

Полиция Калужской области проводит проверку по факту ДТП.

Соболезнования семьям погибших выразил президент Молдовы Игорь Додон. Правительство этой страны возьмёт на себя расходы по транспортировке тел своих граждан на родину.

Уважаемые читатели! В объектив вашего регистратора попала авария или какое-либо дорожное происшествие? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Восемь человек погибли в массовой аварии 04.08.2018 20:53

Калужанин попал в смертельную аварию на трассе «Дон» 03.08.2018 16:22

Иномаркой-убийцей управляла 21-летняя девушка 03.08.2018 15:28

Опубликовано видео аварии со сбитой женщиной 02.08.2018 11:57

Два человека погибли в лобовой аварии 02.08.2018 10:16

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 11 августа, 11:00
«Арт-субботы на Успенской»
Боровск
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
пт 24 августа, 14:00
Фестиваль "Быть Добру"
Калужская область
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

сб 18 августа, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
сб 18 августа, 12:00
Парад колясок "Парад профессий"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 29 сентября, 12:00
Музыкальный театр «Лунтик и его друзья»
Филармония
вс 07 октября, 12:00
Спектакль «Страна Кошландия»
Филармония

Концерты

вс 05 августа, 17:00
Группа Mortid
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
ср 08 августа, 20:00
Smash hit combo
GaragE Bar (Бар Гараж)
чт 09 августа, 19:00
Концертная программа «Наше время»
Гостиные ряды
пт 10 августа, 19:00
Концертная программа «Лета звонкие голоса»
Гостиные ряды

Кино

Убежище дьявола
Миссия невыполнима: Последствия
Кристофер Робин
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
Новости компаний

«Ростелеком» предложил калужанам смотреть «ТВ-Онлайн»

РСХБ расширил возможности «Интернет-банка» и «Мобильного банка»

«Ростелеком» организовал зоны Wi-Fi сотне компаний в Калуге

Газовики выявили несанкционированные подключения абонентов к газовым сетям

Последние объявления на KupiSlona.ru

Кнопка регулировки фар Chevrolet Lacetti

Цена: 900 руб.

Кнопка регулировки фар Daewoo Nexia

Цена: 300 руб.

Кнопка стеклоподъемника Nissan Primera P10

Цена: 250 руб.
Опросы
ГИБДД упростило процедуру приема заявлений на установку газового оборудования в авто. А на чём работает ваше средство передвижения? 
 
Только на бензине/дизеле
 395
На газе
 29
У меня гибрид
 10
У меня электромобиль
 26
Я пешеход, работаю на еде
 163
Всего проголосовало: 623
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Expertology: интернет-журнал рейтингов различных товаров и советов экспертов

Тематический портал - лучший инструмент для организации вашего праздника

Вилочные погрузчики: виды механизированных машин и особенности их эксплуатации

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.