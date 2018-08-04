Появилось видео аварии, в которой погибли восемь человек

Как мы уже рассказывали, утром в субботу, 4 августа, на трассе М3 «Украина» Мещовском районе произошла массовая авария, в которой погибли восемь человек. Ещё столько же пострадавших попало в больницы.
На Youtube Роман Нешков опубликовал запись с видеорегистратора. На ней видно, как автомобиль «Форд Фокус» задел «Фольксваген Поло», вылетел на встречку и врезался в микроавтобус «Мерседес». После этого в «Мерседес» влетел попутный грузовик «Фотон».
В микроавтобусе, который направлялся из Москвы в Молдову, погибли шесть граждан этой страны. Ещё восемь иностранцев попали в больницу.
В «Форде» погибли двое.
Полиция Калужской области проводит проверку по факту ДТП.
Соболезнования семьям погибших выразил президент Молдовы Игорь Додон. Правительство этой страны возьмёт на себя расходы по транспортировке тел своих граждан на родину.
Уважаемые читатели! В объектив вашего регистратора попала авария или какое-либо дорожное происшествие? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.
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