Восемь человек погибли в массовой аварии

Около 7 утра в субботу, 4 августа, массовая авария произошла на 230 километре Киевской трассы в Мещовском районе.

По предварительной информации полиции, водитель машины «Форд Фокус» допустил столкновение с попутным «Фольксвагеном Поло». После этого «Форд» выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом «Мерседес Спринтер». От удара микроавтобус перевернулся, и в него врезался грузовик с песком.

По сообщению очевидцев, в «Форде» погибли два человека, в микроавтобусе – шестеро. Ещё восемь человек попали в больницу.

Полиция проводит проверку по факту данной аварии, рассказали в УМВД по Калужской области.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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