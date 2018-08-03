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Иномаркой-убийцей управляла 21-летняя девушка

03.08.2018 15:28 5 3003 Дмитрий Ивьев
Иномаркой-убийцей управляла 21-летняя девушка

Как мы уже рассказывали, утром в четверг, 2 августа, в Балабаново на трассе А108 произошло лобовое столкновение двух легковушек.

По предварительным данным, водитель «Мерседеса» ехал со стороны Обнинска, вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Ситроеном». 35-летний водитель «Ситроена» погиб на месте.

В пятницу в УГИБДД по Калужской области рассказали, что «Мерседесом» управляла 21-летняя девушка. По предварительной версии, она выехала на встречную полосу, так как не справилась с управлением.

Сама автомобилистка попала в реанимацию с черепно-мозговой травмой и переломом бедра.

Фото: Александр НЕФЁДОВ.

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Тэги: происшествие дтп
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