Иномаркой-убийцей управляла 21-летняя девушка

Как мы уже рассказывали, утром в четверг, 2 августа, в Балабаново на трассе А108 произошло лобовое столкновение двух легковушек.
По предварительным данным, водитель «Мерседеса» ехал со стороны Обнинска, вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Ситроеном». 35-летний водитель «Ситроена» погиб на месте.
В пятницу в УГИБДД по Калужской области рассказали, что «Мерседесом» управляла 21-летняя девушка. По предварительной версии, она выехала на встречную полосу, так как не справилась с управлением.
Сама автомобилистка попала в реанимацию с черепно-мозговой травмой и переломом бедра.
Фото: Александр НЕФЁДОВ.
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