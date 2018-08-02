«Мерседес» протаранил «Ситроен», погиб мужчина

Около 6:30 в четверг, 2 августа, в Балабаново на трассе А108 произошло лобовое столкновение двух легковушек.
По предварительным данным, водитель «Мерседеса» ехал со стороны Обнинска, вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Ситроеном».
35-летний водитель «Ситроена» погиб на месте.
В «Мерседесе» находились два человека – молодые парень и девушка. Кто именно из них управлял машиной, будут выяснять следователи.
Отметим, что на месте аварии не было обнаружено следов торможения. Возможно, водитель «Мерседеса» заснул за рулём.
Из-за аварии полностью было перекрыто движение в сторону Обнинска.
Автор: Александр НЕФЁДОВ.
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