«Мерседес» протаранил «Ситроен», погиб мужчина

02.08.2018 09:15 690

Около 6:30 в четверг, 2 августа, в Балабаново на трассе А108 произошло лобовое столкновение двух легковушек.

По предварительным данным, водитель «Мерседеса» ехал со стороны Обнинска, вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Ситроеном».

35-летний водитель «Ситроена» погиб на месте.

В «Мерседесе» находились два человека – молодые парень и девушка. Кто именно из них управлял машиной, будут выяснять следователи.

Отметим, что на месте аварии не было обнаружено следов торможения. Возможно, водитель «Мерседеса» заснул за рулём.

Из-за аварии полностью было перекрыто движение в сторону Обнинска.

Автор: Александр НЕФЁДОВ.

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