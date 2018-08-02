Пропавшего пенсионера нашли с помощью вертолёта

Как мы уже рассказывали, 31 июля в Жукове ушёл из дома и не вернулся 87-летний мужчина. К счастью, дедушку удалось найти живым.

Днём 1 августа мужчину заметили с вертолёта поисково-спасательного отряда «Ангел», сообщает «Лиза Алерт». Волонтёры передали дедушку медикам.

- Всем огромное спасибо за помощь! – говорится в сообщении «Лиза Алерт». - Огромная благодарность от родственников.