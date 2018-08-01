Пропал 87-летний мужчина

Во вторник, 31 июля, в Жукове ушёл из дома в неизвестном направлении 87-летний Николай Иосифович Губский.

- Срочный выезд! – сообщает утром 1 августа поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». - Рядом находится природная среда. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

В 10 утра волонтёры собираются у дома №7 по улице Ленина в Жукове. Телефон для связи: +79611210060.