Унесённые ветром: следователи занялись обрушившимися в Обнинске балконами

Как мы рассказывали, новостройка в Обнинске не перенесла апрельский ураган. В результате сильного ветра частично обрушились балконы в доме на улице Кутузова, 23.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что инспекцией государственного строительного надзора Калужской области выдала застройщику заключение о соответствии построенного здания требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.

- Обследование строительных конструкций здания показало, что проектные и технические решения конструкций и узлов ограждения балконов и лоджий не обоснованы расчетами, не учитывают конструктивных требований и положений нормативной технической документации, - сообщает областная прокуратура. - Конструкции ограждений ряда балконов находятся в аварийном состоянии, всех остальных - в недопустимом состоянии, балконы не пригодны к безопасной эксплуатации и представляют опасность для жизни и здоровья людей.

Материалы проверки были направлены в Следственный комитет. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ход его расследования находится на контроле прокуратуры Обнинска.

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